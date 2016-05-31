Библию перевели на язык смайлов

Об этом сообщает Эспрессо.тв со ссылкой на The Guardian.

Автор проекта, пожелавший остаться неизвестным, назвал свою работу "Писанием для миллениалов".

Скачать эмодзи-Библию можно в iTunes. "Отличный и веселый способ поделиться Евангелием. Изучи все 66 книг с историями о жизни Авраама, Ноя и Иисуса, как никогда раньше!" - говорится в описании книги.

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Работа составляет 3,3 тыс. страниц. Она заняла у автора проекта около полугода. В новом формате писание использовалось 80 различных эмодзи и 200 слов.

Переводчик не раскрывает свое имя, описывая себя как "крутого чувака в солнечных очках". При этом он отметил, что не является христианином, хотя "во многом согласен с Иисусом".

"Я хотел сделать текст Библии похожим на то, чем люди делятся в SMS или твиты, сократив общее количество символов", - рассказал автор издания. По его словам, идея передать в виде пиктограмм текст Библии родилась из твиттера @BibleEmoji.