Почта Британии просит адресата обуздать свою кошку

На прошлой неделе Мэтью Сэмпсон из городка Пэтчвей получил предупреждение из местного почтового отделения, в котором говорится, что в его доме находится "потенциальная угроза", которая влияет на доставку почты, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам сотрудников почты, проживающая по адресу кошка Белла представляет опасность для почтальонов, потому что так и норовит поранить им пальцы.

Один из почтальонов, работающих в этом районе, пожаловался, что когда он опускает письма через дверное отверстие для почты, кошка с другой стороны буквально впивается в корреспонденцию и может поранить его пальцы.

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Сэмпсон сказал, что был шокирован, получив подобное уведомление. По его словам, Белла никогда не проявляла агрессию.

"В последние несколько дней мы заметили, что почтальон не решается опустить нашу почту в отверстие, а Белла думает, что это такая игра", - сказал хозяин кошки.

Он также признался, что понимает чувства почтальона, но находит полученное уведомление чрезвычайно смешным.

"Я не видел, чтобы она просовывала лапы насквозь, но нахожу справедливым то, что они говорят. Просто само письмо написано забавным образом", - считает Сэмпсон.

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В письме Сэмпсонам советуют либо изолировать кошку, чтобы она не имела доступа к двери, либо предоставить безопасный наружный почтовый ящик. В противном случае доставка их почты на дом будет прекращена.

"Что касается укрощения моей кошки – я за это ни за что не возьмусь", - шутит Мэттью.