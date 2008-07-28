В Берлине прошли уличные бои (фото)

10:18, 28 июля 2008
Курьёзы
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Оружие противников - водные пистолеты и овощи

Оружие противников - водные пистолеты и овощи. Такое веселье в немецкой столице каждое лето устраивают возле памятника истории - моста Обербаум. Называется своеобразный праздник "Водная баталия".

Участвуют в поединке обычно жители двух районов Берлина - Кройсберга и Фридрихшайна, которые традиционно соперничают. Популярнейшие "снаряды" - бананы ты помидоры. В ход идут также яйца и мука. Водное оружие, в честь которого и названа шутливая баталия, используют меньше.

В этом году жители Кройсберга соорудили передвижную башню, с которой успешно обстреливали противника. По данным организаторов "Водной баталии", на этот раз в ней участвовали 80 человек.  ICTV

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