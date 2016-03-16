Вместо Nike и Porsche пойманной на допинге Шараповой предложили стать лицом "Вятского кваса"

Об этом говорится в открытом письме директора компании.

"Высочайших достижений в спорте нельзя добиться только лишь ежедневными тренировками. Исключительная сила духа и ум спортсмена – это то, что отличает чемпиона от остальных. Каждая Ваша игра и звание – тому доказательство. Ни один препарат не даст того, что подарено Богом", - говорится в письме к тенисистке, которая недавно оскандалилась из-за допинга.

"Кроме моральной поддержки наша компания от всего сердца предлагает Вам сотрудничество в любом приемлемом для вас формате", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Porsche отменила все мероприятия с участием российской теннисистки Марии Шараповой на время расследования допингового скандала.

Компания-производитель одежды Nike также приостановила спонсорский контракт с российской теннисисткой.