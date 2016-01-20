На Черкасчине ликвидировали пожар в доме, где пенсионер грелся у костра посреди комнаты

В селе Скотарево Шполянского района Черкасской области спасатели потушили пожар в доме, в котором пенсионер разводил костер посреди комнаты.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС в Черкасской области, после того, как печь окончательно вышла из строя, пенсионер решил обогреваться другим способом. Он пробил в крыше дыру для отвода дыма и начал разжигать костер прямо посреди комнаты.

19 января загорелся чердак дома, на который попали искры от костра. Когда на место пожара прибыли местные добровольные пожарные команды, огонь уже успел распространиться и на крышу дома. Пожар ликвидировали, только когда прибыли спасатели со Шполянской пожарно-спасательной части.