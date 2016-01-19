В Самарской области учеников в столовых разделили на малоимущих и обеспеченных

Их еда также различалась по составу: одним — котлеты и суп, другим — кашу. Школьники сразу отметили разницу в положении, а родители потребовали от учебного заведения и чиновников устранить оскорбительные различия.

«Кто-то почувствовал обиду, а у кого-то возникли ненужные вопросы, — рассказали «Газете.Ru» в самарском отделении «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). — Ведь льготники есть в каждом классе».

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Дети сообщили о новом порядке родителям, а те, возмутившись таким сословным разделением, начали выяснять причину произошедшего.

Объектом внимания стала, в частности, школа №24. На сайте петиций к власти Change.org мать ученика этой школы Ольга Петина говорит, что она, как льготник, доплачивала за питание 484 руб. ежемесячно.

«В нашей школе возник некоторый конфликт по поводу организации и предоставления льготного питания. Дело в том, что дети в классе разделены по столам на так называемых «платников» и «бесплатников». То есть детей рассаживают по данному платежному признаку по разным столам. Более того, у них разное меню. То есть у «платников» оно всегда полноценное и состоит из двух блюд и напитка. «Бесплатникам» подаются иные блюда, в основном каши, например, с колбасой (суп вообще не дают)», — пишет Петина.