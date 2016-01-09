В Японии железнодорожная станция работает ради одного пассажира

Три года назад японские железные дороги приняли решение о приостановке движения по непопулярному и удаленному направлению. Однако узнав о том, что на станции Ками-Сиратаки живет школьница, железнодорожники приняли решение частично восстановить движение, передает Медуза.

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Поезда останавливаются на этой станции лишь два раза в день в разное время — в зависимости от того, когда у девочки уроки.

В марте 2016 года девочка закончит школу. После этого движение по этой линии прекратится совсем.