В Японии железнодорожная станция работает ради одного пассажира
18:02, 09 января 2016Курьёзы
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Как сообщают китайские СМИ, железнодорожная станция Ками-Сиратаки на острове Хоккайдо в Японии работает ради одного пассажира.
График поезда подстраивается под график школьницы / CCTVNews
Три года назад японские железные дороги приняли решение о приостановке движения по непопулярному и удаленному направлению. Однако узнав о том, что на станции Ками-Сиратаки живет школьница, железнодорожники приняли решение частично восстановить движение, передает Медуза.
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Поезда останавливаются на этой станции лишь два раза в день в разное время — в зависимости от того, когда у девочки уроки.
В марте 2016 года девочка закончит школу. После этого движение по этой линии прекратится совсем.
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