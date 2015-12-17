Польского депутата оштрафовали на 600 евро за очень длинное выступление в Сейме

Депутат "Гражданской платформы" получил выговор от спикера Марека Кухцинского во время бурных дебатов 2 декабря, когда правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) выбрала 5 новых судей Конституционного суда, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на TVP info.

За превышение лимита времени выступления Михал Щерба должен заплатить 2,5 тыс. злотых (600 евро). Как отмечается, это был единственный случай, когда спикер применял финансовые санкции к депутатам. И именно этот факт возмутил Михала Щербу.

"ПиС финансовыми санкциями затыкает рот оппозиции. 2,5 тыс. злотых стоил мой незаконченный минутный вопрос о незаконном назначении судей", - написал Михал Щерба в своем "Твиттере".

Он пообещал обжаловать решение спикера в президиуме Сейма, однако убежден, что тот не изменит свое решение, потому что большинство в нем составляют депутаты от ПиС.

"Это белорусские стандарты. Мы не можем позволить такого отношения к оппозиции", - заявил Михал Щерба.