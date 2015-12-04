В Нью-Джерси пятиклассники пытались взорвать школу "бомбой" из уксуса и корицы

В Нью-Джерси пятиклассники пытались взорвать соседнюю школу самодельной "бомбою" из уксуса и корицы. Об этом со ссылкой на NBC News сообщает Lenta.ru.

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По предварительной информации, у группы из пяти учеников ( среди них были мальчики и девочки) учителя обнаружили план "атаки", начерченный на бумаге. Позже полицейские сообщили, что школьники отправились на экскурсию в соседнее учебное заведение и взяли "бомбу" с собой.

"Приехали саперы, детей вывели на улицы, они плакали", - поделился впечатлениями один из учащихся.

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Полиция считает, что планы "подрывников" не были шуткой — несмотря на заведомую неспособность орудия преступления нанести вред, они намеревались осуществить атаку и верили в эффективность самодельной "бомбы". После задержания их отпустили под ответственность родителей и временно отстранили от занятий.