Выступление Путина усыпило не только Медведева, но и других соратников президента РФ - соцсети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на премьер-министра России Дмитрия Медведева, который задремал во время выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием сегодня, 3 декабря.

Журналисты отмечают, по видимому, в этот момент Медведев просто моргнул.

Корреспондент Guardian в Москве Шон Волкер отпустил шутку, что «сон» на важных мероприятиях - арт-перфоманс российского премьер-министра.

Однако блогеры придерживаются иного мнения - глава российского правительства просто снова "взялся за старое".

В частности, скриншот с премьерам РФ опубликовал у себя блогер Алексей Навальный, подписав: «Главное неизменно. Глубокий сон Д.А. Медведева. Стабильность».

Россия прорывается на глобальные рынки, через создание институтов модернизации pic.twitter.com/uUH3ujV3R1 — Alexey Navalny (@navalny) 3 декабря 2015

Многие пользователи шутят, что единственное, ради чего стоило смотреть трансляцию с выступлением Путина, да и вообще все мероприятия с участием Медведева - возможность увидеть спящего премьера.

Кроме Медведева заметили еще нескольких чиновников, которых усыпыла речь президента.

Отметим, это не первый раз, когда Медведева увидели спящим на официальных событиях. Ранее премьер уснул на открытии Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Также он дремал на выступлении Путина в октябре прошлого года.