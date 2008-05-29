Пизанская башня больше не падает

Официально объявлено, что Пизанской башне - знаменитой башне, которая уже восемьсот лет непрестанно клонилась все ближе к земле, ничего не угрожает. Впервые благодаря усилиям инженеров башня перестала двигаться, передает Би-би-си.

Более десяти лет заняли работы по стабилизации этого известного здания. Еще в конце двенадцатого века, когда башню строили, рабочие заметили, что она начинает клониться в сторону.

Они попробовали компенсировать этот уклон, в результате чего построили башню немножко кривоватой.

Одним из заданий современных инженеров, которые работали над спасением башни, было вырыть около семидесяти тонн земли из-под северной стороны башни, чтобы она могла сама сбалансироваться. Когда закончились эти работы, башня сама начала выпрямляться. Теперь, через семь лет и сорок восемь сантиметров, инженеры говорят, что впервые в своей истории башня полностью стабильна.

Высокотехнологичные мониторы, зарытые в землю под фундаментом башни, показывают, что она полностью прекратила двигаться в любую сторону. Руководитель мониторинга обещает, что Пизанская башня останется стабильной по крайней мере еще на двести лет.