Пизанская башня больше не падает
Через семь лет и сорок восемь сантиметров...
Официально объявлено, что Пизанской башне - знаменитой башне, которая уже восемьсот лет непрестанно клонилась все ближе к земле, ничего не угрожает. Впервые благодаря усилиям инженеров башня перестала двигаться, передает Би-би-си.
Более десяти лет заняли работы по стабилизации этого известного здания. Еще в конце двенадцатого века, когда башню строили, рабочие заметили, что она начинает клониться в сторону.
Они попробовали компенсировать этот уклон, в результате чего построили башню немножко кривоватой.
Одним из заданий современных инженеров, которые работали над спасением башни, было вырыть около семидесяти тонн земли из-под северной стороны башни, чтобы она могла сама сбалансироваться. Когда закончились эти работы, башня сама начала выпрямляться. Теперь, через семь лет и сорок восемь сантиметров, инженеры говорят, что впервые в своей истории башня полностью стабильна.
Высокотехнологичные мониторы, зарытые в землю под фундаментом башни, показывают, что она полностью прекратила двигаться в любую сторону. Руководитель мониторинга обещает, что Пизанская башня останется стабильной по крайней мере еще на двести лет.