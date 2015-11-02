Житель Норвегии случайно нашел меч викингов, которому более 1200 лет

Об этом сообщает hromadske.tv со ссылкой на The Huffington Post.

Отмечается, что меч сохранился в очень хорошем состоянии - только покрылся ржавчиной из-за пребывания веками на морозе и под снегом.

Один из специалистов подчеркнул удивительность находки тем, что большинство клинков викингов обычно находят в гробницах. В данном случае владелец, скорее всего, случайно потерял свое оружие, которое так и осталось лежать на земле, пока его не нашел Ольсен.

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Весной, когда сойдет снег, исследователи вернутся на место находки. Вполне вероятно, что там найдутся и другие артефакты или захоронения, которые смогут пролить свет на историю оружия.