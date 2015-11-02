Житель Норвегии случайно нашел меч викингов, которому более 1200 лет
Житель Норвегии Горан Ольсен во время похода вблизи поселка Хаукели заметил объект примерно 76 см длиной, который оказался мечом викингов возрастом 1265 лет.
Об этом сообщает hromadske.tv со ссылкой на The Huffington Post.
Отмечается, что меч сохранился в очень хорошем состоянии - только покрылся ржавчиной из-за пребывания веками на морозе и под снегом.
Один из специалистов подчеркнул удивительность находки тем, что большинство клинков викингов обычно находят в гробницах. В данном случае владелец, скорее всего, случайно потерял свое оружие, которое так и осталось лежать на земле, пока его не нашел Ольсен.
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Весной, когда сойдет снег, исследователи вернутся на место находки. Вполне вероятно, что там найдутся и другие артефакты или захоронения, которые смогут пролить свет на историю оружия.
Man in Norway finds 1,265-year-old Viking sword while hiking https://t.co/XR7mzNatd3pic.twitter.com/krDGe6WPkK
— Huffington Post (@HuffingtonPost) October 30, 2015