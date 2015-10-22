Житель США поджег дом своей девушки, а затем станцевал на его крыше с ножом в руках (видео)

Соответствующее видео было снято журналистами телеканала RTV6, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Как пишет издание, 25-летний Мэттью Расс (Matthew Russ) украл у женщины ключи от автомобиля и разбил машину о столб. Сидя на лужайке перед ее домом, он с ножом в руках дождался приезда полиции.

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Когда полицейские прибыли, Мэттью зашел в дом, поджег его изнутри и, забравшись на крышу, начал танцевать.

На записи видно, что во время пляски мужчине по неизвестной причине стало плохо. Его сняли с крыши и увезли на машине скорой помощи в больницу, где он пройдет психиатрическое обследование на вменяемость.

Стоит отметить, что дом был практически полностью уничтожен огнем.