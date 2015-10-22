Житель США поджег дом своей девушки, а затем станцевал на его крыше с ножом в руках (видео)

15:51, 22 октября 2015
Курьёзы
1612 0

Житель штата Индиана, предположительно, разбил машину и поджег дом своей девушки, завершив разгром танцем на крыше горящего жилища с ножом в руках.

Скриншот из видео

Соответствующее видео было снято журналистами телеканала RTV6, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Как пишет издание, 25-летний Мэттью Расс (Matthew Russ) украл у женщины ключи от автомобиля и разбил машину о столб. Сидя на лужайке перед ее домом, он с ножом в руках дождался приезда полиции.

Читайте также"Возрождайся, Россия!": Житель Нижневартовска сжег во дворе кусок сыра и свинины (видео)

Когда полицейские прибыли, Мэттью зашел в дом, поджег его изнутри и, забравшись на крышу, начал танцевать.

На записи видно, что во время пляски мужчине по неизвестной причине стало плохо. Его сняли с крыши и увезли на машине скорой помощи в больницу, где он пройдет психиатрическое обследование на вменяемость.

Стоит отметить, что дом был практически полностью уничтожен огнем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter