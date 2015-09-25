В США выпустили "очищающее душу" пиво с Папой Римским на этикетке

Выпуск пива приурочен к визиту понтифика в США, передает Би-би-си.

При этом речь пока идет только об ограниченной партии, выпускать напиток на постоянной основе компания Philadelphia Brewing Company не планирует.

Название пива - Holy Wooder – созвучно одновременно со святой водой (holy water) и Голливудом. Крепость пива составляет 9,75 градусов. Пивоварня утверждает, что напиток гарантированно очистит душу пьющего и наставит его на путь истинный.

Читайте такжеПапа Римский уснул во время мессы в США

На этикетке изображен сам Франциск с бокалом пива. При этом крест на его шее художники заменили на ярко-красный логотип компании. Всего изготовлено около 60 бочек такого пива.

В компании отметили, что вскоре после презентации нового напитка заказ на него поступил в семинарию Святого Карла, в которой понтифик остановился во время визита в США.

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в США впервые. Он встретился с президентом Бараком Обамой и отслужил в центре Вашингтона мессу, на которую собрались около 25 тысяч человек. В четверг понтифик выступил в Конгрессе.