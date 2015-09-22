В США выпустили винтовку для "христиан", на которой выгравированы крест и цитата из Библии

Компания-производитель оружия Spike's Tactical из Флориды выпустила в продажу винтовки с громким названием «Крестоносец», передает "Лентач" на своей странице в Facebook.

Cоздатели оружия уверяют, что винтовками не смогут пользоваться боевики «Исламского государства» и другие исламисты, поскольку на нём выгравированы крест и цитата из Библии.

«Я хотел сделать такое оружие, что, попади оно в руки террористу-мусульманину, он моментально погиб бы, будучи поверженным молнией. На винтовке мы сделали гравировку со строками из псалма: «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани», - сообщает представитель компании Бен Томас.

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«Мы хотим напомнить американцам, что было на самом деле: что христианские крестоносцы победили армию мусульман и спасли мир от тьмы. У нашей винтовки три режима. «Мир» — это безопасный режим, в котором она не стреляет. В режиме «Война» при нажатии на спусковой крючок производится один выстрел. И третий режим — «Такова воля Господа» — это стрельба очередью».