Основатель Tesla Маск полетал верхом на самолете (фото, видео)

Фото Маска, который стоит на крыльях самолета, сделала его жена Талула Райли. Она тоже полетала на биплане и выложила видео на свой аккаунт в Инстаграме.

Went for a nice wing walk. What could possibly go wrong? Photo by my lovely wife @talulahrm Фото опубликовано Elon Musk (@elonmusk) 8 Авг 2015 в 9:22 PDT

Here I am, wing walking! #wingwalking Видео опубликовано Talulah Riley (@talulahrm) 8 Авг 2015 в 9:03 PDT

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Как сообщал УНИАН, президент компаний SpaceX, Tesla и PayPal, Элон Маск, заявил о своем намерении построить "Гиперлуп" (Hyperloop), который будет использоваться для сверхскоростного пассажирского сообщения между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско.