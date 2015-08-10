Основатель Tesla Маск полетал верхом на самолете (фото, видео)

16:00, 10 августа 2015
Курьёзы
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вместе с женой прокатился верхом на небольшом самолете.

Маск / instagram.com/elonmusk/

Фото Маска, который стоит на крыльях самолета, сделала его жена Талула Райли. Она тоже полетала на биплане и выложила видео на свой аккаунт в Инстаграме.

Went for a nice wing walk. What could possibly go wrong? Photo by my lovely wife @talulahrm

Фото опубликовано Elon Musk (@elonmusk)

Here I am, wing walking! #wingwalking

Видео опубликовано Talulah Riley (@talulahrm)

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Как сообщал УНИАН, президент компаний SpaceX, Tesla и PayPal, Элон Маск, заявил о своем намерении построить "Гиперлуп" (Hyperloop), который будет использоваться для сверхскоростного пассажирского сообщения между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско.

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