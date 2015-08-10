Основатель Tesla Маск полетал верхом на самолете (фото, видео)
16:00, 10 августа 2015Курьёзы
2324
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вместе с женой прокатился верхом на небольшом самолете.
Маск верхом на самолете / instagram.com/elonmusk/
Фото Маска, который стоит на крыльях самолета, сделала его жена Талула Райли. Она тоже полетала на биплане и выложила видео на свой аккаунт в Инстаграме.
Читайте такжеПризнания гендиректора о неприбыльности обвалили акции Tesla
Как сообщал УНИАН, президент компаний SpaceX, Tesla и PayPal, Элон Маск, заявил о своем намерении построить "Гиперлуп" (Hyperloop), который будет использоваться для сверхскоростного пассажирского сообщения между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter