Чемпион по поеданию хот-догов съел полведра мороженого за полчаса (видео)

Об этом сообщает Mashable. Такое количество десерта от Ben and Jerry's содержит примерно 13,4 тыс. калорий.

Обычно Стоуни легко справляется со своими задачами по поеданию, но на этот раз он, по всей вероятности, столкнулся с серьезными трудностями, отмечает издание и рекомендует есть не больше одной стандартной пинты мороженого на человека, сообщает Gazeta.ru.

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23-летний Стоуни планирует стать диетологом. Он устанавливал рекорды по поеданию различных продуктов. Например, Стоуни съел 182 ломтика бекона за пять минут, напоминает The Telegraph. Ранее в этом месяце рекордсмен победил в престижном конкурсе Nathan's International Hot Dog Eating Contest, где ему удалось одолеть восьмикратного чемпиона Джоуи Честната.

Газета добавляет, что Стоуни весит всего 54 кг.