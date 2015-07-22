Современная художница, провисев обнаженной три часа на дереве, нашла в этом смысл (18+)

Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на The Local.

Художница решила сделать видео-инсталляцию в одиночку в лесу в Аукре. Установила камеру, разделась и принялась залезать на дерево, зацепив ноги за веревку с петлями. Однако слезть у нее не получилось. "Когда камера выключилась, я продолжала звать на помощь", - рассказала она.

В итоге Хьюз провисела на дереве три с половиной часа. "Я чувствовала себя нехорошо, когда я посмотрела видео в первый раз, испытала все заново. Но через некоторое время я поняла, что видео вполне приличное". Смысл инсталляции теперь заключается в бессилии художника - это является ключом к пониманию произведения искусства.

На видеозаписи в конце слышится, как художница кричит о помощи. К счастью для Хьюз, не так далеко, в пределах слышимости, находилась ее подруга. Она отметила, что для нее было "немного странно" снимать ее, голую, с веревки. Сама Хьюз живет и работает в Лондоне, ее видео были отобраны для выставки нового искусства Bloomberg.