Современная художница, провисев обнаженной три часа на дереве, нашла в этом смысл (18+)

03:25, 22 июля 2015
Курьёзы
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Норвежская современная художница Хильда Крон Хьюз рассказала, что ее голый перформанс, который она сняла на камеру, прошел не так, как она хотела. Девушка забралась на дерево и свесилась с него на веревке, однако выпутаться не смогла, поэтому провисела обнаженной около трех часов, пока ее не спасли.

nv.ua

Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на The Local.

Художница решила сделать видео-инсталляцию в одиночку в лесу в Аукре. Установила камеру, разделась и принялась залезать на дерево, зацепив ноги за веревку с петлями. Однако слезть у нее не получилось. "Когда камера выключилась, я продолжала звать на помощь", - рассказала она.

В итоге Хьюз провисела на дереве три с половиной часа. "Я чувствовала себя нехорошо, когда я посмотрела видео в первый раз, испытала все заново. Но через некоторое время я поняла, что видео вполне приличное". Смысл инсталляции теперь заключается в бессилии художника - это является ключом к пониманию произведения искусства.

На видеозаписи в конце слышится, как художница кричит о помощи. К счастью для Хьюз, не так далеко, в пределах слышимости, находилась ее подруга. Она отметила, что для нее было "немного странно" снимать ее, голую, с веревки. Сама Хьюз живет и работает в Лондоне, ее видео были отобраны для выставки нового искусства Bloomberg.

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