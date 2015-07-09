Полиция Лондона рассказала о самых необычных кражах зверей

Об этом говорится в отчете полиции Лондона, передает "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mirror. В частности, в полицию поступали жалобы о краже роя пчел. Владелец объявил об исчезновении 39 тыс. пчел после того, как обнаружил в улье лишь 1000 из 40 тыс. питомцев. Однако сотрудники полиции сочли его сообщение недостаточным для расследования: один из офицеров, прошедший курс пчеловодства, заявил, что пчелы могли покинуть улей самостоятельно.

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Еще одно обращение поступило от гражданина, потерявшего сумку с живыми комарами. Он заявил, что комары были украдены, когда он на время оставил багаж без присмотра.

Также полиции пришлось расследовать дела: о пропаже цирковых голубей, которых владелец описывал как акробатических артистов; о 200 куропатках, похищенных из сарая; о кролике, пропавшем из клетки в саду, - в заявлении хозяин предупреждал полицейских о его "вспыльчивом характере". Одной из самых дорогих пропаж оказались 4 мыши: владелец оценил их в 47,96 фунт стерлингов ($73,68).

Всего, согласно отчету полиции, было украдено птиц на сумму 250 фунт стерлингов ($384). Зачастую это были попугаи - одного из них владелец объявил в розыск, указав особую примету: он имеет полторы ноги. Другого попугая похитил у девушки ее бывший возлюбленный. Некоторые животные попали в отчет с засекреченными именами: например, леопардовая черепаха указана под кличкой XXXXX. По-видимому, сотрудники правоохранительных органов решили таким образом скрыть личную информацию о животном в соответствии с актом о защите данных.

Сообщается, что чаще всего воры крадут чистокровных собак дизайнерских пород. Впоследствии похитители перепродают домашних питомцев, либо используют для разведения, либо пытаются получить вознаграждение от владельца.