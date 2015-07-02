В российском Ростове мужчина пытался повеситься на дуле танка (фото, видео)

Он залез на пушку, повис на ней, и прикрепил к пушке ремень, зафиксированный на собственной шее, сообщает местное агентство ДонНьюз.

На место событий прибыли психолог, две машины спасателей, наряд полиции, вокруг собрались "зрители", которые снимали происходящее на свои гаджеты.

Читайте такжеВ России автомобиль сбил женщину, которая купалась в бассейнеМужчина кричал, что хочет жить и хочет понимания, не давал себя снять с танка, а когда это все же удалось, пытался сопротивляться сотрудникам полиции.

"На вопрос, зачем он залез на танк, Фёдор ответил, что хочет жить. Ещё он сообщил, что приехал из города Уссурийска Приморского края. Фёдор отказался идти в машину полицейских, а когда его всё-таки к ней повели, начал кричать и вырываться. Сотрудникам полиции пришлось применить силу, положить его на асфальт и надеть наручники", - пишет агентство.