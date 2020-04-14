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В Италии оштрафовали женщину, которая без поводка выгуливала черепаху

16:55, 14 апреля 2020
Курьёзы
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Женщина поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней

Римские правоохранители оштрафовали местную жительницу, которая решила насладиться солнечной погодой и вывела "выгулять" свою черепаху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину в понедельник в восточной части города. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять своего домашнего любимца - черепаху.

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При этом женщина не стала использовать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней.

Карабинеры не нашли объяснения женщины оправданной причиной выйти из дома, подчеркнув, что черепаха - это не собака.

В связи с этим женщине выписали штраф на 206 евро. После этого итальянцы рекомендовали вернуться домой. Отмечается, что после этого женщина взяла черепаху на руки.

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