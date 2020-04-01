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Картины из подручных средств: в сети запустили необычный флешмоб

13:45, 01 апреля 2020
Курьёзы
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Музей предложил людям "рисовать" необычным способом / скриншот видео

Пользователям Twitter предлагают воссоздавать свои любимые произведения искусства, используя при этом предметы быта и подручные средства.

Многие люди откликнулись на такой призыв и продемонстрировали свои "рисунки". При их создании использовалась одежда, посуда, бумага и продукты питания.

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