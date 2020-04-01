Картины из подручных средств: в сети запустили необычный флешмоб
13:45, 01 апреля 2020Курьёзы
123 0
Таким образом калифорнийский музей предложил вариант досуга людям во время карантина.
Музей предложил людям "рисовать" необычным способом / скриншот видео
Калифорнийский музей Getty после объявления в американском штате карантина запустил необычный флешмоб.
Пользователям Twitter предлагают воссоздавать свои любимые произведения искусства, используя при этом предметы быта и подручные средства.
Многие люди откликнулись на такой призыв и продемонстрировали свои "рисунки". При их создании использовалась одежда, посуда, бумага и продукты питания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter