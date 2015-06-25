Российский депутат требует запретить использовать "пропагандирующие гомосексуализм" смайлики

Как считает Марченко, на подсознательном уровне в виде смешных картинок пользователям внушается нормальность гомосексуальных отношений, а также воспитания в однополых семьях детей, пишут Известия.

"Основными пользователями социальных сетей, как известно, являются дети и молодежь, взгляды и убеждения которых еще не сложились и подвержены влиянию. Ненавязчиво, в виде смешных картинок в форматах сообщений, публикуются изображения мужчины с мужчиной или женщины с женщиной, к этим же парам добавляются дети, а также есть выбор картинок с флагами гей-движения под лозунгом "Гордость", - пояснил Марченко.

Читайте также Microsoft добавила жест «средний палец» в набор смайликов для Windows 10В новой версии операционной системы iOS 8.3 для мобильных телефонов iPhone пользователям стал доступен обновленный набор смайликов, среди которых оказались изображения с двумя мужчинами или двумя женщинами, в том числе и с детьми. Эти смайлики можно использовать при отправке сообщений в любых приложениях.