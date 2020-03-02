Пивная йога: как в Риге пьют в позе лотоса (фоторепортаж)

В такой йоге сочетаются два лучшие метода эмоциональной терапии.

Все популярнее в мире становится пивная йога. Особое распространение она получила в США, Германии и Австралии. Проходят такие занятия также и в столице Латвии – Риге.

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Сочетание двух лучших методов эмоциональной терапии в одно антистрессовое занятие – это безошибочный способ достичь просветления и более высокого уровня сознания.

Пиво в руке еще не означает – что на занятиях напиваются! Все участники в первую очередь должны сконцентрироваться над тем, чтобы не расплескать пенный напиток и удержать его в различных позах.

Во время этих занятий участники, в частности, обязательно отрабатывают такую позу, как балансирование на одной ноге с пивной бутылкой на голове.