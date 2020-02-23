Трамп опубликовал "болливудское" видео с собой в главной роли
07:24, 23 февраля 2020Курьёзы
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В ролике американский лидер показан в образе главного героя индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он предстал персонажем одной из лент Болливуда.
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Соответствующий ролик он выложил в своем Twitter.
Отмечается, что американский лидер показан в образе главного героя индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».
«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал под роликом Трамп.
Само видео создал один из пользователей соцсети.
Ранее стало известно, что у Трампа запланирован рабочий визит в Индию, который продлится с 24 по 25 февраля.
Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020
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