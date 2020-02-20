"Попа как у Ким": дизайнеры выпустили накладные ягодицы Кардашьян (фото)

Это силиконовые шорты, которые весят около 3 килограмма.

Шведские дизайнеры Ида Йонссон и Симона Сааринен выпустить специально разработанные накладные ягодицы по формам американской супермодели Ким Кардашьян.

Об этом пишет New York Post.

Читайте такжеОбувь Иисуса: в США выпустили кроссовки с подошвой, заполненной святой водой (фото)ля изготовления точной копии ягодиц Кардашьян, дизайнеры изучили сотни фотографий и роликов модели, после чего создали точную 3D-копию форм, которые принесли ей славу.

В итоге силиконовые шорты достигли метра в диаметре и получили вес почти 3 килограмма. Отмечается, что девушки, которые так увлеклись формами Кардашьян, теперь смогут использовать их под длинными платьями и прочими нарядами.

В продажу ограниченная партия ягодиц супермодели поступит уже этой весной.

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