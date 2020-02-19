Семейное дело: в США пара полицейских на собственном свидании задержала грабителя (видео)

Пара полицейских из США предотвратила ограбление в ресторане.

Американские копы во время свидания задержали грабителя.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пара полицейских из США предотвратила ограбление в ресторане. Николь и Чарльз женаты, однако решили устроить себе в свободный от работы вечер романтический ужин.

Когда они ели, в заведение вошел грабитель. Копы отреагировали мгновенно - выхватили оружие и начали преследовать.