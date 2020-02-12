"Шерстяной волчара": National Geographic рассказал историю известного мема

Снимок в 2016 году сделал фотограф Аарон Хьюи.

Журнал National Geographic рассказал об одном из самых известных в 2017 году снимках дикой природы, который стал мемом о «шерстяном волчаре».

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Оказалось, что стаю волков ведет не волк, а волчица.

Известно, что снимок ещё в 2016 году сделал фотограф National Geographic Аарон Хьюи.

За три года у мема появились десятки вариаций. Самая известная из них – та, где хищники обсуждают дорогу и действия лидера, а сам лидер тем временем первый скачет по снегу с криком «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи». Теперь же пользователи в соцсетях вовсю обсуждают, как переделать фразу.

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