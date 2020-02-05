Трамп не пожал руку Пелоси – она порвала его речь (видео)

Журналистам Пелоси объяснила, что это было «самое учтивое, что она могла сделать, несмотря на имеющиеся альтернативы».

Президент США Дональд Трамп не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси – инициатору его импичмента, она в ответ лишь пожала плечами.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Событие произошло 4 февраля во время ежегодного обращения президента к нации в Конгрессе.

Издание пишет, что Трамп раздал копии своей речи участникам президиума, в частности Пелоси.

После окончания выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Журналистам она объяснила, что это было «самое учтивое, что она могла сделать, несмотря на имеющиеся альтернативы».

WATCH: Нэнси Пелоси rips up a copy of President Trump' #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFOpic.twitter.com/vWum0NO09P — CBS News (@CBSNews) February 5, 2020

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием. Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.