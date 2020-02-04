Житель Беларуси пришел на дискотеку с ружьем ради песни "Седая ночь": ее включали несколько раз

После того, как песню отказались ставить в очередной раз, мужчина ушел и вернулся с оружием.

В Беларуси мужчина пришел на дискотеку ради того, чтобы послушать известный хит Юрия Шатунова "Седая ночь". После того, как ее отказались включать в очередной раз - он принес ружье.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Инцидент произошел на сельской дискотеке в Столинском районе. По словам правоохранителей, в местный дом культуры 45-летний мужчина пришел в нетрезвом виде.

"Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию "Седая ночь". Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры", - рассказали в милиции.

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И уточнили: после этого обиженный мужчина ушел, но вернулся с охотничьим ружьем и начал угрожать заведующему. Ситуацию спас сын руководителя - он схватился за двустволку и отвел ее в сторону. Впоследствии оружие у хулигана отобрали и вызвали милицию.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, по факту его действий открыто уголовное дело. Правовая квалификация - хулиганство с угрозой применения оружия. Ранее подозреваемый был охотником, но несколько лет назад не продлил лицензию. Он не судим, но уже неоднократно привлекался к административной ответственности.