Копы объявили в розыск владельца кольца Саурона – их "затролили" коллеги

Копы не поняли, что перед ними, и поплатились тысячами откровенно издевательских комментариев.

Полиция Северного Йоркшира обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в поисках владельца найденного накануне Кольца Всевластия, которое обнаружили вместе с украденными вещами в Йорке в феврале 2019-го.

Соответствующее объявление они разместили в Facebook.

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Копы не поняли, что перед ними, и поплатились тысячами откровенно издевательских комментариев иронического характера.

Если бы перстень нашла полиция любого другого графства, было бы не так смешно. Поскольку Йоркшир созвучен с названием страны хоббитов «Шир» из серии про Властелина Колец.

Кроме того, в Йоркшире родился Шон Бин, сыгравший Боромира в «Братстве кольца» – первом фильме трилогии.

Пользователи сразу нашли аналогии и буквально засыпали ими комментарии под заметкой. Вместе с ними с коллег пошутили и полицейские Кингстона: «Мы можем помочь! Думаем, что один из первых владельцев – мистер Смеагол (один из персонажей серии книг)...».

В ответ полиция Йоркшира начала что-то подозревать и ответила: «Нам, очевидно, надо обновить наши знания о кино. Однако это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть его».