В Израиле солдата арестовали за бутерброд со свининой

Сэндвич со свининой, который ему сделала бабушка, он съел, будучи в военной форме, сообщает Новое время.

Сначала мужчина, чье имя не сообщается, был приговорен к 11 дням заключения. После огласки истории в СМИ - журналистам о ней рассказала семья солдата - местный депутат связался с министром обороны, после чего наказание изменили. В итоге военнослужащего приговорили к постоянному пребыванию на базе в течении тех же 11 дней.

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Местная пресса отмечает, что недавно мигрировавший в Израиль молодой человек не знал о строгих армейских правилах потребления пищи.

Армия государства позволяет употреблять лишь кошерную еду - пищу, которая полностью отвечает набору религиозных канонов, кашруту. Некошерной среди прочего считают свинину, крабов и осьминогов, а также некоторые другие морепродукты.