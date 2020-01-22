"Привет из Таиланда": заключенный прислал открытку тюрьме, из которой сбежал
В адрес бельгийской тюрьмы поступила открытка от ее узника, которому удалось сбежать.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Читайте такжеВ Китае парень пошел на преступление, чтобы не женится«В тюрьму в пятницу пришло заказное письмо. Письмо было адресовано трем директорам. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью «Привет из Таиланда», – рассказал представитель тюрьмы.
Администрация тюрьмы немедленно сообщила в полицию.
Валид Секкаки, осужденный за стрельбу и хранение оружия и наркотиков, 19 декабря сбежал из тюрьмы вместе с четырьмя другими заключенными. По данным с камер наблюдения, они перелезли через стену и перерезали кабели сигнализации, которые были под напряжением.
Секкаки пошел на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко. Трое подельников Секкакі были пойманы в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в январе в Неймегене.
Ранее УНИАН сообщал, как в США заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре.