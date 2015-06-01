Американка выбросила компьютер Apple стоимостью $200 тысяч

Компьютер оказался в мусорном контейнере вместе с другой электроникой, которую американка выбросила, наводя порядок в гараже после смерти мужа, сообщает КоммерсантЪ.

При этом женщина не оставила свои контактные данные, отправив устройство Apple I на утилизацию.

Примечательно, что подобных устройств, созданных в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, в мире осталось всего около 200 штук.

Читайте такжеApple отказалась от выпуска собственных телевизоров - СМИ

"Мы просто не могли поверить своим глазам. Мы думали, он ненастоящий", - сообщил сотрудник утилизационной компании журналистам.

Известно, что компания продала компьютер Apple I за $200 тыс. 50% прибыли от продажи компьютера направят его бывшей владелице.