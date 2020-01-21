Министр образования Украины разгневала сеть заявлением о маленькой зарплате
16:31, 21 января 2020Курьёзы
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Большинство украинцев возмущены заявлением министра.
Новосад "рознесли" за заяву про зарплату / фото УНІАН
В социальных сетях активно обсуждают заявление министра образования и науки Анны Новосад о "неконкурентной" зарплате в 36 тысяч гривен, на которую она, если захочет ребенка, в будущем не сможет его содержать.
Многие возмущены таким заявлением, слова Новосад вызвали бурю комментариев в сети. УНИАН собрал самые едкие из них.
"Я считаю, это позор. Для чиновника. В нищей стране, где учителя выживают за 5-7 тысяч, "лить слезы" за 36 тыс.", - написал адвокат Дмитрий Марцонь.
Также Новосад предлагали выйти замуж за директора "Укрпочты", который получает зарплату почти 2 миллиона гривен.
Моё предложение по существу: повысить зарплату Анне #Новосад, чтобы она могла спокойно рожать. https://t.co/jaIAMBosXl— Михаил Голубев (@golubev_mikhail) 21 января 2020 г.
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