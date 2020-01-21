Министр образования Украины разгневала сеть заявлением о маленькой зарплате

Большинство украинцев возмущены заявлением министра.

В социальных сетях активно обсуждают заявление министра образования и науки Анны Новосад о "неконкурентной" зарплате в 36 тысяч гривен, на которую она, если захочет ребенка, в будущем не сможет его содержать.

Многие возмущены таким заявлением, слова Новосад вызвали бурю комментариев в сети. УНИАН собрал самые едкие из них.

"Я считаю, это позор. Для чиновника. В нищей стране, где учителя выживают за 5-7 тысяч, "лить слезы" за 36 тыс.", - написал адвокат Дмитрий Марцонь.

Также Новосад предлагали выйти замуж за директора "Укрпочты", который получает зарплату почти 2 миллиона гривен.