Группа голых парней устроила забег по Крещатику (видео)

Причины этого "забега" неизвестны.

В Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Независимости.

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Очевидцы успели снять действо на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал Kievmap. На записи видно, что парни прикрыли свое достоинство одеждой.

"Сезон корпоративов", - коротко подписана видеозапись.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина возвращался домой с корпоратива только в трусах.