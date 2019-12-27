Группа голых парней устроила забег по Крещатику (видео)
11:27, 27 декабря 2019Курьёзы
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Причины этого "забега" неизвестны.
Голые мужчины на Крещатике
В Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Независимости.
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Очевидцы успели снять действо на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал Kievmap. На записи видно, что парни прикрыли свое достоинство одеждой.
"Сезон корпоративов", - коротко подписана видеозапись.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина возвращался домой с корпоратива только в трусах.
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