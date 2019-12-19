Полностью голая модель прошлась по улице в образе Венома (фото, видео)

Блогер также удивила своих подписчиков длинным языком, который она демонстрирует на видео.

Американская Instagram-модель Микаила Саравия перевоплотилась в образ героя киновселенной Marvel Венома.

Об этом сообщает Daily Star.

Модель загрузила в социальную сеть фотографии и видео, на которых она позирует полностью обнаженной. Ее тело украшает боди-арт по мотивам персонажа.

Блогер также удивила своих подписчиков длинным языком, который она демонстрирует на видео. Уточняется, что длина ее языка составляет 6,5 дюймов (16,51 см).