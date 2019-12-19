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Полностью голая модель прошлась по улице в образе Венома (фото, видео)

10:20, 19 декабря 2019
Курьёзы
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 Микаила Саравия перевоплотилась в образ героя киновселенной Marvel Венома/ Daily Star

Об этом сообщает Daily Star.

Daily Star

Модель загрузила в социальную сеть фотографии и видео, на которых она позирует полностью обнаженной. Ее тело украшает боди-арт по мотивам персонажа.

Блогер также удивила своих подписчиков длинным языком, который она демонстрирует на видео. Уточняется, что длина ее языка составляет 6,5 дюймов (16,51 см).

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Теги: #модель