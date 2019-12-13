В Киеве пес принес своей хозяйке кольцо с бриллиантами (фото)

В ломбарде находку почистили, подтвердили, что это золото.

В Киеве пес во время прогулки принес своей хозяйке кусок хлеба с золотым кольцом, усыпанным бриллиантами.

Необычный инцидент произошел 11 декабря на Харьковском массиве столицы. Об этом рассказала на своей странице в Facebook обладательница находки Жанна Яременко.

Читайте такжеНастоящая банда: козел возглавил стаю собак на Днепропетровщине (видео)

"Арчи принес мне кусок черного хлеба. Положил возле моих ног и начал лаять. Поведение собаки удивило, потому что он не ест хлеб вообще. Решила посмотреть внимательнее, что он нашел. Взяла хлеб в руки, разломала. Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями", - написала она.

Девушка отнесла кольцо в ломбард, чтобы узнать, ценное ли оно. Ювелиры подтвердили, что в украшении есть бриллианты, сапфиры и белое золото.

"Верну владелице, если предоставит оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и т. д. Для меня размер великоват. Не собака, а металлоискатель" - добавила Яременко.

Ранее в Англии собака включила микроволновку и устроила пожар.