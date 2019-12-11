Британский премьер сбежал от журналистов в склад с молоком (видео)

Ведущий в прямом эфире сказал, что Джонсон спрятался в холодильнике. Однако вскоре телеканал опроверг эти слова.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сбежал от журналистов программы «Доброе утро, Британия» в молочный склад, когда репортер шоу спросил у него, появится ли тот в их шоу.

Об этом сообщает таблоид The Daily Mirror.

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На кадрах видно, как один из помощников премьер-министра восклицает: «О, ради бога» в момент, когда репортер приближается к команде Джонсона.

На вопрос, выполнит ли Джонсон обещание и прибудет ли на шоу, тот ответил: «Я сейчас приду через секунду». Операторы сняли, как премьер вернулся в складское помещение и закрыл дверь. Ведущий в прямом эфире сказал, что Джонсон спрятался в холодильнике.

Сюжет показывали на телевидении в прямом эфире. Один из ведущих шоу позже написал, что «трусость никогда не бывает красивой». Однако вскоре телеканал опроверг слова ведущего о якобы прятках Джонсона в холодильнике.

Партия премьера уже подала жалобу на поведение репортеров шоу.