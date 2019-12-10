Журналистку из США шлепнули в прямом эфире (видео)
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, в прямом эфире шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян.
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Об этом сообщает CBS News.
Бозарджян вела репортаж с места события, стоя спиной к бегунам. Один из них неудержался и хлопнул репортершу по ягодицам. Она на секунду замолчала, но затем продолжила вести эфир
Пользовательница Twitter под ником GrrrlZilla опубликовала видео случившегося в своем аккаунте. На ее пост обратила внимание сама Бозарджян, которая ретвитнула публикацию и обратилась к ударившему ее бегуну: «Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Никакая женщина никогда не должна сталкиваться с подобным на работе или где бы то ни было».
Твит Бозарджян стал вирусным и в первый же день собрал более 659 тысяч лайков и 178 тысяч ретвитов. Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания и выразили поддержку Бозарджян. Директор Спортивного совета Саванны Роберт Уэллс заявил, что совет опознал нарушителя и отстранил его от всех соревнований.
Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019