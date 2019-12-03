"Мюнхгаузена" замучила совесть: в Британии спустя 30 лет вернули украденную пушку

Вместе с пушкой была записка, в которой неизвестный принес жителям свои извинения за кражу.

В деревне Тилби в Великобритании вор вернул корабельную пушку XIX века, которую украл 30 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

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Вместе с пушкой была записка, в которой неизвестный принес жителям свои извинения за кражу и признался, что все эти годы его мучила совесть.

Таких пушек в Тилби было две. Их подарила жителям деревни богатая местная семья Теннисон д'Эйнкур, на деньги которой в деревне были также построены школа и зал для собраний, возле которого эти пушки и стояли. Второе украденное орудие до сих пор так и не нашли.

"30 лет назад я принял участие в постыдном поступке. Мое первое и последнее преступление", - написал неизвестный

Автор написал в своей записке, что пушка была загружена в грузовик его "так называемыми друзьями", пока он ждал в машине.

В записке сообщалось, что пушка в полном боевом порядке и из нее даже несколько раз стреляли на исторических реконструкциях. Пушку планируют вернуть на место. В деревне надеются, что когда-нибудь отыщется и вторая пушка.

Как сообщал УНИАН, в Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.