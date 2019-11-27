Опаздывающие на самолет россиянки стали "звездами" сети (видео)

Пассажиры такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком.

В Санкт-Петербурге опаздывающие на самолет пассажиры не смогли высидеть пробку на подъезде к Пулково днем 27 ноября.

Читайте такжеC летевшим в Киев пилотом случился конфуз (видео)

Женщины с чемоданами ринулись бежать по кольцевой вдоль вставшего намертво транспорта. Об этом сообщает "Фонтанка" и публикует видео.

На ролике запечатлены три дамы, бодро шагающие по обочине. Две из них катили чемоданы. Они уже стали "звездами" сети.

По словам очевидца, автомобили стояли около получаса в районе съезда на Пулковское шоссе. Пассажиры такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком. От этой развязки до Пулково порядка часа ходьбы.