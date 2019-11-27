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Опаздывающие на самолет россиянки стали "звездами" сети (видео)

18:11, 27 ноября 2019
Курьёзы
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Дамы решили добираться до аэропорта пешком / Скриншот

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Женщины с чемоданами ринулись бежать по кольцевой вдоль вставшего намертво транспорта. Об этом сообщает "Фонтанка" и публикует видео.

На ролике запечатлены три дамы, бодро шагающие по обочине. Две из них катили чемоданы. Они уже стали "звездами" сети.

По словам очевидца, автомобили стояли около получаса в районе съезда на Пулковское шоссе. Пассажиры такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком. От этой развязки до Пулково порядка часа ходьбы.

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Теги: #курьезы#пассажиры#аэропорт