Опаздывающие на самолет россиянки стали "звездами" сети (видео)
18:11, 27 ноября 2019Курьёзы
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Пассажиры такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком.
Дамы решили добираться до аэропорта пешком / Скриншот
В Санкт-Петербурге опаздывающие на самолет пассажиры не смогли высидеть пробку на подъезде к Пулково днем 27 ноября.
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Женщины с чемоданами ринулись бежать по кольцевой вдоль вставшего намертво транспорта. Об этом сообщает "Фонтанка" и публикует видео.
На ролике запечатлены три дамы, бодро шагающие по обочине. Две из них катили чемоданы. Они уже стали "звездами" сети.
По словам очевидца, автомобили стояли около получаса в районе съезда на Пулковское шоссе. Пассажиры такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком. От этой развязки до Пулково порядка часа ходьбы.
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