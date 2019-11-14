Ко мне, мой Буцефал: жителей Канады напугала Tesla без водителя, несущаяся по "встречке"

Водитель воспользовался функцией Smart Summon, которая позволила ему "вызвать" свое авто дистанционно.

В канадском Ричмонде автомобиль Tesla Model 3 без водителя пронесся по встречной полосе, напугав местных жителей.

Об этом сообщает Richmond News.

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За рулем транспортного средства никого не было. Оказалось, что водитель Tesla воспользовался функцией Smart Summon, которая позволяет "вызвать" автомобиль дистанционно.

Отмечается, что при "вызове" автомобиля водитель должен находиться от него на расстоянии не больше 60 метров. Tesla самостоятельно заводится и выдвигается в путь, ориентируясь на GPS-сигнал телефона владельца.

Именно такой функцией и воспользовался владелец Model 3 в Ричмонде.

В автокомпании уже заявили, что ответственность за использование Smart Summon полностью лежит на автовладельце. Сама машина не всегда может корректно оценить дорожную обстановку.

Как сообщал УНИАН, электромобиль Tesla Model 3 получил лицензию властей Нью-Йорка и скоро пополнит ряды знаменитых жёлтых такси на Манхэттене.