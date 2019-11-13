Американский мальчик бросил в океан послание и через 9 лет получил ответ из Франции

Мальчик написал в письме свой любимый цвет и увлечения.

Десятилетний житель города Рокпорт в 2010 году бросил послание в океан, а девять лет спустя ему прислали ответ.

Максу Вреденбургу было десять, когда он решил написать послание в бутылке. Вместе с отцом на пляже он бросил его в Атлантический океан, передает ТСН со ссылкой на CNN. "Я люблю яблоки. Мне нравится пляж. Мой любимый цвет - синий. Я люблю животных, машины и космос", - говорилось в письме.

Также мальчик указал свой адрес, чтобы тот, кто найдет послание, мог ответить. Девять лет спустя письмо нашел человек по имени Г. Дюбуа. Он решил написать ответ и отправить по адресу.

Уже совершеннолетний Макс получил такое письмо: "Посланию потребовалось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые разделяют нас. Ты сильно вырос за это время: с 10 до 19 лет", - говорится в письме.

Вреденбург, который теперь учится в колледже, уже забыл, что в детстве отправлял послание. Фотографию письма и полученного ответа ему прислал отец. Вреденбург собирается связаться с Дюбуа и поблагодарить его.