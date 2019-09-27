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В Черновцах водитель выпил пива на глазах у копов (видео)

13:36, 27 сентября 2019
Курьёзы
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Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, говорится в сюжете ТСН.

В ответ на вопрос, пил ли он спиртное, водитель начал нервничать, сел за руль автомобиля и выпил на глазах у полицейских пиво, которое взял у пассажира.

Свои действия он объяснил тем, что перенервничал и уже позвонил владельцу машины, чтобы тот приехал и сел за руль. Впрочем, на него составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие страхового полиса.

Ранее в Сумах женщина-водитель Lexus набросилась с проклятиями и матами на сотрудников патрульной полиции из-за того, что они остановили ее за нарушение правил дорожного движения.

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