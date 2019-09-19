11-летняя британка остановила грабителя буханкой хлеба (видео)
20:06, 19 сентября 2019Курьёзы
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Девочка швырнула хлеб в вора, что заставило его бежать.
В Западном Сассексе, что в Великобритании, нападающий с ножом пытался ограбить магазин. На его пути встала 11-летняя девочка с буханкой хлеба в руках.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Она швырнула хлеб в вора, что заставило его бежать. Некоторые предположили, что грабитель страдал ситофобией - это страх перед едой. Другие хотят верить в чудодейственную силу буханки.
В Британии 11-летняя девочка остановила вооруженного грабителя с помощью хлеба
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