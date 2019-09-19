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11-летняя британка остановила грабителя буханкой хлеба (видео)

20:06, 19 сентября 2019
Курьёзы
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В Западном Сассексе, что в Великобритании, нападающий с ножом пытался ограбить магазин. На его пути встала 11-летняя девочка с буханкой хлеба в руках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Она швырнула хлеб в вора, что заставило его бежать. Некоторые предположили, что грабитель страдал ситофобией - это страх перед едой. Другие хотят верить в чудодейственную силу буханки.

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Теги: #Британия#ограбление