11-летняя британка остановила грабителя буханкой хлеба (видео)

Девочка швырнула хлеб в вора, что заставило его бежать.

В Западном Сассексе, что в Великобритании, нападающий с ножом пытался ограбить магазин. На его пути встала 11-летняя девочка с буханкой хлеба в руках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Она швырнула хлеб в вора, что заставило его бежать. Некоторые предположили, что грабитель страдал ситофобией - это страх перед едой. Другие хотят верить в чудодейственную силу буханки.