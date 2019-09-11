Мужчина умер во время секса в командировке: его смерть признали несчастным случаем на работе

Семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Инцидент произошел, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта. Об этом сообщает BFMTV.

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Поясняется, что такое решение было мотивировано тем, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ.

Отмечается, что семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.