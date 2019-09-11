цей матеріал доступний українською

Мужчина умер во время секса в командировке: его смерть признали несчастным случаем на работе

17:43, 11 сентября 2019
Курьёзы
1157 0
Мужчина умер от остановки сердца во время полового акта / фото pixabay

Инцидент произошел, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта. Об этом сообщает BFMTV.

Читайте такжеСмертельные процедуры: индийца после удара молнии закопали в навоз

Поясняется, что такое решение было мотивировано тем, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ.

Отмечается, что семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс#Франция