Мужчина умер во время секса в командировке: его смерть признали несчастным случаем на работе
17:43, 11 сентября 2019Курьёзы
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Семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.
Мужчина умер от остановки сердца во время полового акта / фото pixabay
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Инцидент произошел, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта. Об этом сообщает BFMTV.
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Поясняется, что такое решение было мотивировано тем, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ.
Отмечается, что семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.
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