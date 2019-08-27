Бюджетная реставрация: в Одессе достопримечательность "отремонтировали" с помощью скотча (видео)

Речь идет о здании мэрии, спроектированной в XIX веке итальянским архитектором.

Одесские коммунальщики замотали фрагмент достопримечательности скотчем.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Речь идет о здании мэрии, спроектированной в XIX веке итальянским архитектором. Здание в стиле классицизма украшают две скульптуры, символизирующие День и Ночь.

Горожане заметили, что лицо одной из них обмотано скотчем. Оказалось, коммунальщики пытались спасти потрескавшуюся голову скульптуры - в нее врезался дрон.