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Бюджетная реставрация: в Одессе достопримечательность "отремонтировали" с помощью скотча (видео)

18:10, 27 августа 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Речь идет о здании мэрии, спроектированной в XIX веке итальянским архитектором. Здание в стиле классицизма украшают две скульптуры, символизирующие День и Ночь.

Горожане заметили, что лицо одной из них обмотано скотчем. Оказалось, коммунальщики пытались спасти потрескавшуюся голову скульптуры - в нее врезался дрон.

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Теги: #Одессапогода в Одессе