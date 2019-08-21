В США 5-летний мальчик стал полицейским (видео)

Мальчик каждый день "прочесывает" улицы на своем авто. Благодаря нему уже удалось спасти несколько кошек, быстро устранить утечку и починить оборванные провода.

В США пятилетнего мальчика приняли в ряды полицейских. 5-летний Джек Эллисон является настоящей звездой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Он еще даже в школу не ходит, а уже имеет полицейский значок. Самый маленький патрульный Соединенных Штатов умело выполняет свои обязанности, пристально следит за порядком, всегда готов прийти на помощь, а если сам не сможет, зовет старших на помощь. Он не мечтал быть полицейским, но однажды преступники нанесли ему личное оскорбление.

Вс началось с того, что из гаража родителей Джека украли его любимую игрушку-машинку. Слезы мальчика расстрогали полицейских, оформлявших заявление о краже, поэтому на следующий день они подарили ему машинку и даже полицейский значок.

С тех пор мальчик каждый день "прочесывает" улицы на своем авто. Благодаря нему уже удалось спасти несколько кошек, быстро устранить утечку и починить оборванные провода.