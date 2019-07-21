Не поделили покойника: на Киевщине представители ритуальных служб устроили разборки со стрельбой

В результате конфликта один человек попал в больницу.

В городе Ирпень Киевской области произошел конфликт со стрельбой между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. Ритуальные службы не могли решить, кто из них будет забирать тело умершего мужчины.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина".

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"Конфликт возник из-за того, что одна из ритуальных служб приехала за покойным, который умер в Ирпене, и в это же время приехала другая ритуальная служба, коммунальная. Между ними возник конфликт, кто будет забирать тело мужчины. В результате этого конфликта произошла стрельба", - рассказал Жукович.

По его словам, стреляли из травматического оружия. Как следствие, один человек находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Спикер Нацполиции Киевщины добавил, что стрелявший человек сейчас находится в полиции и в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 ч. 4 ("Хулиганство с использованием оружия").